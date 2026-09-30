Правительство РФ рассмотрит вопрос регулирования популяции бурого медведя

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Правительство России рассмотрит вопрос регулирования популяции бурого медведя и вывода его из статуса лимитированного вида. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации с нападениями медведей на людей.

"По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей", – отметил Патрушев.

Вице-премьер также указал на необходимость введения системных мер для безопасного сосуществования людей и животных. В частности, кабмин сформирует перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. Вместе с тем прорабатывается норма, позволяющая субъектам оперативно принимать решения по данному вопросу.

Глава Минприроды Александр Козлов, в свою очередь, предложил установить базовые нормативы численности хищника для каждой конкретной местности. По его словам, в текущем году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для медведей.

С весны в российских регионах от нападений бурых медведей погибло не менее 22 человек. Смертельные случаи зафиксировали в Бурятии и на Камчатке, в Туве, Вологодской области и Хабаровском крае, в Томской и Иркутской областях, а также на Алтае.

На фоне угрозы со стороны диких животных на всей территории Забайкальского края с 29 сентября 2026 года был введен режим повышенной готовности. При этом в одной только Бурятии с начала принятия решения о регулировании численности хищников убили 262 медведя.

