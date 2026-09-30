Ольга Бузова заявила, что преподаватели по вокалу "в шоке" от ее успехов

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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что добилась большого прогресса в развитии своих артистических навыков, отметив, что педагоги по вокалу шокированы ее успехами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Они все в шоке, как я выросла. Если раньше я писала одну песню на студии по несколько часов, то теперь мне хватает парочки", – призналась она.

Бузова подчеркнула, что выросла во всех аспектах музыкальной карьеры. По словам певицы, три хореографа, которые работают над ее шоу "Разрешаю себе", отмечают, что она стала лучше двигаться, а ее танцевальная лексика стала обширнее и четче.

Певица добавила, что благодаря упорной работе перед человеком открываются даже самые глухие двери. При этом она призналась, что ей с большим трудом удается осваивать любые сферы. Звезда постоянно прикладывает огромные усилия и тратит много времени, чтобы приобрести новые навыки.

Ранее Бузова рассказала, что с детства следит за карьерой аргентинского футболиста Лионеля Месси. По словам знаменитости, она болела вместе с семьей за аргентинца еще в период его игры за "Барселону".