Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 16:05

Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что преподаватели по вокалу "в шоке" от ее успехов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что добилась большого прогресса в развитии своих артистических навыков, отметив, что педагоги по вокалу шокированы ее успехами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Они все в шоке, как я выросла. Если раньше я писала одну песню на студии по несколько часов, то теперь мне хватает парочки", – призналась она.

Бузова подчеркнула, что выросла во всех аспектах музыкальной карьеры. По словам певицы, три хореографа, которые работают над ее шоу "Разрешаю себе", отмечают, что она стала лучше двигаться, а ее танцевальная лексика стала обширнее и четче.

Певица добавила, что благодаря упорной работе перед человеком открываются даже самые глухие двери. При этом она призналась, что ей с большим трудом удается осваивать любые сферы. Звезда постоянно прикладывает огромные усилия и тратит много времени, чтобы приобрести новые навыки.

Ранее Бузова рассказала, что с детства следит за карьерой аргентинского футболиста Лионеля Месси. По словам знаменитости, она болела вместе с семьей за аргентинца еще в период его игры за "Барселону".

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика