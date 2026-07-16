Ольга Бузова заявила, что с детства болеет за Лионеля Месси

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Российская певица Ольга Бузова призналась в соцсетях, что с детства следит за карьерой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пост артистки в соцсетях.

По словам Бузовой, она болела вместе с семьей за аргентинца еще в период его игры за "Барселону".

"Я всегда восхищалась его игрой и с интересом наблюдала за успехами на поле", – написала она.

Однако поклонники обратили внимание, что Месси почти на год младше Бузовой. Из-за этого в Сети стали появляться шутливые комментарии. Пользователи отметили, что любовь к футболисту появилась у певицы якобы еще до того, как он стал известным игроком.

При этом многие предположили, что Бузова могла иметь в виду не буквально детские годы, а период, когда Месси начал стремительно набирать популярность в мировом футболе.

Ранее аргентинская команда одержала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026. Встреча прошла в Атланте. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55). Таким образом сборная Аргентины прошла в финал турнира, который станет для нее седьмым на чемпионатах мира. По данному показателю команда обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами.

