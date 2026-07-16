Путин потребовал своевременно сдавать качественное жилье для россиян

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Строящееся в России жилье должно сдаваться вовремя и быть хорошего качества. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Вице-премьер подчеркнул, что кабмин РФ делает все для сохранения объема строительства.

"Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили", – сказал в ответ на это российский лидер.

Путин также отметил, что объем инвестиций российских граждан в жилье составляет 15–16 триллионов рублей в год. При этом программа семейной ипотеки под 6%, по его мнению, является самым надежным инструментом.