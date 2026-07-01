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01 июля, 10:35

Экономика

Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки с 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки с 1 июля. Ограничения коснутся самых рискованных займов, рассказал замдиректора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев в беседе ИС "Вести".

По его словам, ЦБ установил два ключевых критерия для определения рискованности кредита: высокая долговая нагрузка, при которой большая часть доходов заемщика уходит на погашение долгов, и низкий первоначальный взнос, составляющий менее пятой части стоимости жилья. Данные меры направлены на защиту граждан от утраты недвижимости, а финорганизаций – от финансовых потерь.

"Потому что сами банки уже заранее ограничили выдачу таких наиболее рискованных кредитов, которые мы ввели. Поэтому наши лимиты – это просто некий такой шлагбаум, за который банки в будущем не смогут переходить, но и сейчас таких кредитов практически не дают", – рассказал эксперт.

Согласно нововведениям, для кредитов на новостройки лимит на рискованные займы снизится с 7 до 5%, для готового жилья – с 20 до 15%, а для потребительских кредитов под залог недвижимости – с 25 до 18%.

В то же время российский Минфин принял решение оставить без изменений условия льготной семейной ипотеки до середины осени. Как напомнили в министерстве, в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

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