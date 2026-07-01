Залужный сообщил Зеленскому о своем желании участвовать в выборах президента

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Экс-главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским о своем желании участвовать в президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников в окружении обоих участников встречи, Залужный специально приехал из Лондона в Киев, чтобы увидеться с Зеленским и обсудить возможное проведение выборов в стране. Утверждается, что украинский президент якобы сказал, что сейчас для этого открылось окно возможностей.

Глава государства спросил бывшего главнокомандующего ВСУ, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Залужный ответил утвердительно.

Зеленский якобы хотел предложить послу в Лондоне должности в государственном аппарате за то, что тот примет решение не принимать участия в выборах. Однако бывший главком подчеркнул, что многие украинцы ждут именно его выдвижения на высший пост.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытались переубедить Залужного, но тот остался при своем мнении.

Также Зеленский якобы пытался выяснить, будет ли участвовать в выборах действующий глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Однако тот не дал четкого ответа. Украинский президент готов предложить своему подчиненному пост спикера Верховной рады.

В планы Зеленского входит переизбрание. Выборы могут состояться в конце 2026 года. Однако президент опасается, что Буданов и Залужный в случае участия в электоральном процессе смогут составить ему серьезную конкуренцию.

Ранее Буданов раскрыл, что украинский президент дал поручение как можно быстрее закончить конфликт с Россией. Украинская сторона надеется на то, что к этому удастся прийти до начала зимы.