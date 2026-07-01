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Сооснователь и солист диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в 74 года. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), написала "Газета.ру".

Уиллис умер 30 июня после тяжелой, но непродолжительной болезни. Ее жена, певица Карен Хафф-Уиллис заявила, что речь идет об агрессивной болезни.

Музыкант не дожил один день до своего юбилея – 1 июля ему должно было исполниться 75 лет.

Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе, штат Техас. С 1970-х выступал как вокалист и соавтор песен группы Village People. Он появлялся на сцене в образе моряка или полицейского. Также Уиллис примерял на себя костюмы ковбоев, коренных американцев и строителей.

Эту группу любит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Особенно ему нравится композиция Y.M.C.A. Ее в марте 2020 года внесли в Национальный реестр звукозаписей, которые считаются "культурно, исторически или эстетически значимыми".

Трамп использовал Y.M.C.A. во время своей избирательной кампании. Он говорил, что именно эта песня помогла ему получить поддержку американцев.

Также Village People известна своими хитами In the Navy, Macho Man и Go West.