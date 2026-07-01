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01 июля, 12:58

Происшествия

Более 40 поездов отменили в Японии после столкновения грузового состава с медведем

Фото: 123RF.com/lukassek

Грузовой поезд столкнулся с бурым медведем на японском острове Хоккайдо, из-за чего отменены более 40 составов. Об этом сообщила газета Sankei.

По данным местной железнодорожной компании JR Hokkaido, инцидент произошел 30 июня на линии JR Chitose между станциями Нуманохата и Уэнаэ в городе Томакомай. Машинисты грузового поезда не пострадали при столкновении, однако животное погибло. Из-за случившегося отменен 41 поезд, что затронуло порядка 11,7 тысячи пассажиров.

Ранее метрополитен Хельсинки приостанавливал работу из-за лисенка на путях. Животное заметили в районе Контула, после чего движение составов остановили примерно на 10 минут. Спасатели и сотрудники метро попытались поймать зверя, однако тот убежал.

До этого кенгуру неожиданно появился около железнодорожных путей в бельгийской провинции Восточная Фландрия и нарушил движение поездов примерно на час. Полиция попыталась поймать животное, но не смогла, поэтому позвали ветеринара, который "оказался более способным".

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