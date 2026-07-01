Врач Залетова посоветовала охлаждаться через "тепловые окна" организма в период жары

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Гипертоникам и людям с тревожными расстройствами может быть особенно тяжело в дни солнечной активности и жары. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Мощнейшую с начала июня вспышку на Солнце зафиксировали в ночь на 1 июля. Уже в четверг, 2-го числа, на Землю может обрушиться вызванная облаком плазмы магнитная буря. Все это произойдет на фоне пришедшей в Москву жары.

Залетова отметила, что сами вспышки на самом деле не представляют прямой физической угрозы для людей на Земле, так как атмосфера надежно экранирует жесткое рентгеновское и гамма-излучение.

При этом опасность представляет жара в сочетании с массивным фоновым стрессом из-за новостей о геомагнитных возмущениях, которые становятся мощным психосоматическим триггером. Он, в свою очередь, запускает каскад вполне реальных физиологических реакций.



Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке В условиях жары сердечно-сосудистая система работает с перегрузкой. Чтобы охладить тело, сосуды кожи расширяются, а сердцу приходится качать кровь быстрее и с большим усилием – как насосу, который пытается продавить жидкость через внезапно расширившуюся сеть труб.

К тому же с потом теряется не просто вода, а электролиты: натрий и калий. Их дисбаланс нарушает проведение электрических импульсов в сердце и мышцах, что может проявляться слабостью, судорогами или ощущением перебоев в работе сердца, пояснила врач.

В свою очередь, психогенный механизм, запускаемый информационным фоном, активирует симпатическую нервную систему, а это вызывает выброс кортизола и адреналина, ускоряет пульс, повышает давление и может провоцировать тревогу.

"Интересно, что последняя часто соматизируется, то есть переживается как физическое недомогание: головная боль напряжения, головокружение, чувство нехватки воздуха. Получается замкнутый круг: жара ослабляет тело, а тревожная информация добивает нервную систему, имитируя или усиливая симптомы теплового удара", – отметила Залетова.

Особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистой патологией: ишемической болезнью сердца, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью. Их компенсаторные механизмы уже напряжены, и дополнительная нагрузка может усугубить ситуацию.



Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Нелегко приходится людям с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких: жара и загрязнение воздуха, часто сопровождающие ее, ухудшают бронхиальную проходимость. В зоне риска также пожилые, так как у них физиологически снижено чувство жажды и нарушена терморегуляция.

Трудно в такие дни приходится и людям с тревожными расстройствами. У них вегетативная нервная система лабильна, и любой внешний стимул может запустить симпато-адреналовый криз, который по ощущениям крайне похож на сердечный приступ, отметила врач.

Чтобы облегчить состояние, важно периодически пить электролитные растворы мелкими глотками. Самый доступный вариант – минеральная вода с высоким содержанием магния и калия. Это поможет стабилизировать мембраны нервных клеток и снизить нервно-мышечную возбудимость и риск аритмий, пояснила врач.

"Кроме того, советую в эти дни ограничить мониторинг новостей до одного-двух раз в день. Постоянный скроллинг тревожных сводок удерживает миндалевидное тело мозга в состоянии гиперактивации. Если же подступает паника или сердцебиение, можно начать дышать по схеме: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6 и задержка на 2. Это повысит тонус блуждающего нерва и замедлит частоту сердечных сокращений", – пояснила терапевт.

Также помогает физическое охлаждение через "тепловые окна": самыми эффективными являются запястья и передняя поверхность шеи. Прикладывание прохладного влажного полотенца к этим областям, где сосуды проходят близко к коже, позволяет быстро снизить температуру циркулирующей крови без риска спазма периферических сосудов, отметила Залетова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что разница между температурой на улице и в помещении в идеале не должна превышать 5 градусов. То есть во время 30-градусной жары оптимально установить кондиционер на 25 градусов. В противном случае высок риск заболеть.

