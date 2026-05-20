Диетолог Залетова: чай с мятой, сельдерей и айран помогут легче пережить жару

20 мая, 16:03Общество
Чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут оставаться бодрым в жаркую погоду. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Ранее стало известно, что аномальная жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов – до этого самый теплый день 20 мая фиксировали в 1897 году, когда воздух в столице прогрелся до 29,7 градуса.
По словам Залетовой, в такую погоду важно помнить, что переваривание плотной, жирной и высокобелковой пищи сильно разогревает организм изнутри. Поэтому лучше перейти на легкие белки, которые требуют от желудочно-кишечного тракта меньше усилий: это может быть рыба, морепродукты, яйца.
"От красного мяса и сыров следует временно отказаться, а долю животных жиров лучше сократить до 20–25% от суточной калорийности", – отметила эксперт.
Стоит обогатить рацион овощами и фруктами с максимальным содержанием воды: например, в огурце ее 96%, в сельдерее – 95%, а в арбузе – 92%. При этом такие продукты доставляют влагу постепенно, одновременно давая калий, что тоже ценно, подчеркнула врач.
Магний, являющийся главным антистрессовым элементом, тоже быстрее расходуется в жару. Зеленые листовые овощи, тыквенные семечки и миндаль в большей степени являются источниками этого элемента, отметила Залетова.
"Кроме того, когда жарко, организм быстрее теряет кальций. Но его лучше получать из ферментированных продуктов, таких как айран или тан, а не из молока, так как казеин в его составе создает длительное чувство тяжести", – пояснила диетолог.
Что касается тактики приема еды, то в жару очень важно соблюдать принцип дробности, так как крупный пищевой комок в желудке стимулирует кровоток, оттягивая кровь от кожи – это критически мешает теплоотдаче. Поэтому идеально питаться 6–7 раз небольшими порциями.
Завтрак может составлять до 35% дневной энергии, обед должен быть легким, а ужин – полноценным. Однако последний стоит устраивать не позже чем за 3 часа до сна, так как пик синтеза мелатонина требует снижения базальной температуры тела, добавила врач.
Температура воды может быть 15–20 градусов. Это достаточно прохладно для стимуляции терморецепторов и ускорения опорожнения желудка, но не настолько, чтобы вызвать рефлекторный спазм сосудов и угнетение моторики, пояснила Залетова.
Обычно достаточно потреблять примерно 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Однако, если человек активно потеет, нужно добавлять еще по 100–200 миллилитров за каждые 15–20 минут любой физической нагрузки, посоветовала эксперт.
"Легче пережить жару поможет и чай с мятой. Содержащийся в ней ментол активирует рецепторы холода, давая моментальное субъективное ощущение прохлады", – пояснила диетолог.
При этом от алкогольных напитков, фрешей и сладкой газировки в жару лучше отказаться. Этиловый спирт и большое количество сахара лишь усилят дегидратацию мозга, что клинически проявится головной болью, "ватными" ногами и полным упадком сил, предупредила Залетова.
