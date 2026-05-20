Диетолог Залетова: чай с мятой, сельдерей и айран помогут легче пережить жару

Чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут оставаться бодрым в жаркую погоду. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее стало известно, что аномальная жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов – до этого самый теплый день 20 мая фиксировали в 1897 году, когда воздух в столице прогрелся до 29,7 градуса.

По словам Залетовой, в такую погоду важно помнить, что переваривание плотной, жирной и высокобелковой пищи сильно разогревает организм изнутри. Поэтому лучше перейти на легкие белки, которые требуют от желудочно-кишечного тракта меньше усилий: это может быть рыба, морепродукты, яйца.

"От красного мяса и сыров следует временно отказаться, а долю животных жиров лучше сократить до 20–25% от суточной калорийности", – отметила эксперт.

Стоит обогатить рацион овощами и фруктами с максимальным содержанием воды: например, в огурце ее 96%, в сельдерее – 95%, а в арбузе – 92%. При этом такие продукты доставляют влагу постепенно, одновременно давая калий, что тоже ценно, подчеркнула врач.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Калиевый баланс в жару выходит на первый план, потому что потовые железы выделяют данный макроэлемент, а его дефицит – это прямой путь к слабости. В связи с этим важно добавлять в меню курагу, запеченный картофель с кожурой, шпинат и авокадо.

Магний, являющийся главным антистрессовым элементом, тоже быстрее расходуется в жару. Зеленые листовые овощи, тыквенные семечки и миндаль в большей степени являются источниками этого элемента, отметила Залетова.

"Кроме того, когда жарко, организм быстрее теряет кальций. Но его лучше получать из ферментированных продуктов, таких как айран или тан, а не из молока, так как казеин в его составе создает длительное чувство тяжести", – пояснила диетолог.

Что касается тактики приема еды, то в жару очень важно соблюдать принцип дробности, так как крупный пищевой комок в желудке стимулирует кровоток, оттягивая кровь от кожи – это критически мешает теплоотдаче. Поэтому идеально питаться 6–7 раз небольшими порциями.

Завтрак может составлять до 35% дневной энергии, обед должен быть легким, а ужин – полноценным. Однако последний стоит устраивать не позже чем за 3 часа до сна, так как пик синтеза мелатонина требует снижения базальной температуры тела, добавила врач.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Отдельное внимание следует уделить питьевому режиму. Вода должна поступать в организм вместе с электролитами: следует выбирать столовую минеральную, которая отличается низким содержанием солей и пригодна для ежедневного употребления. Натрий в составе будет задерживать жидкость в сосудистом русле, не давая ей быстро покинуть организм, а если выбрать вариант с высоким содержанием магния и калия, то они предотвратят возникновение неприятных мышечных судорог и эпизодов тахикардии.

Температура воды может быть 15–20 градусов. Это достаточно прохладно для стимуляции терморецепторов и ускорения опорожнения желудка, но не настолько, чтобы вызвать рефлекторный спазм сосудов и угнетение моторики, пояснила Залетова.

Обычно достаточно потреблять примерно 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Однако, если человек активно потеет, нужно добавлять еще по 100–200 миллилитров за каждые 15–20 минут любой физической нагрузки, посоветовала эксперт.

"Легче пережить жару поможет и чай с мятой. Содержащийся в ней ментол активирует рецепторы холода, давая моментальное субъективное ощущение прохлады", – пояснила диетолог.

При этом от алкогольных напитков, фрешей и сладкой газировки в жару лучше отказаться. Этиловый спирт и большое количество сахара лишь усилят дегидратацию мозга, что клинически проявится головной болью, "ватными" ногами и полным упадком сил, предупредила Залетова.

