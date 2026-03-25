Диетолог Русакова: чай мате и какао помогут повысить работоспособность

Чай мате и какао помогут взбодриться и повысить работоспособность, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, кроме традиционных тонизирующих напитков, содержащих кофеин, таких как чай и кофе, можно попробовать альтернативные варианты.

Например, какао, приготовленное из натурального порошка, можно назвать одним из самых полезных. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга. Кроме того, продукт способствует выработке дофамина, благодаря чему повышаются настроение и работоспособность, добавила диетолог.





Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин – биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки.

Также стоит обратить внимание на различные напитки с добавлением женьшеня. Растение содержит большое количество биологически активных веществ и способствует улучшению памяти, концентрации и снижению уровня стресса, отметила Русакова.

При этом важно не забывать, что кроме напитков нужно ежедневно употреблять обычную чистую воду. Именно она является ключевым элементом для поддержания когнитивных функций. Из-за дефицита воды снижается работоспособность, ухудшается память и падает концентрация, предупредила врач.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова посоветовала регулярно добавлять в меню листовую зелень и яркие овощи: шпинат, капусту кале, салат ромэн, брокколи и так далее. Они богаты фолиевой кислотой, лютеином, витамином Е, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

