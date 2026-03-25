25 марта, 08:30

Общество
Диетолог Русакова: чай мате и какао помогут повысить работоспособность

Фото: 123RF.com/miloszg

Чай мате и какао помогут взбодриться и повысить работоспособность, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, кроме традиционных тонизирующих напитков, содержащих кофеин, таких как чай и кофе, можно попробовать альтернативные варианты.

Например, какао, приготовленное из натурального порошка, можно назвать одним из самых полезных. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга. Кроме того, продукт способствует выработке дофамина, благодаря чему повышаются настроение и работоспособность, добавила диетолог.

Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин – биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Также стоит обратить внимание на различные напитки с добавлением женьшеня. Растение содержит большое количество биологически активных веществ и способствует улучшению памяти, концентрации и снижению уровня стресса, отметила Русакова.

При этом важно не забывать, что кроме напитков нужно ежедневно употреблять обычную чистую воду. Именно она является ключевым элементом для поддержания когнитивных функций. Из-за дефицита воды снижается работоспособность, ухудшается память и падает концентрация, предупредила врач.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова посоветовала регулярно добавлять в меню листовую зелень и яркие овощи: шпинат, капусту кале, салат ромэн, брокколи и так далее. Они богаты фолиевой кислотой, лютеином, витамином Е, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

