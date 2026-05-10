Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 16:02

Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса в Омске

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Омской области"

Еще одно дело возбуждено после ДТП с участием школьного автобуса в Омске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь же следователи завели дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Следователи планируют дать оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Школьный автобус, в котором ехали 8 детей, попал в ДТП в Омской области 10 мая. Авария произошла на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск". Выяснилось, что школьники ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска в Малиновку. В этот момент они столкнулись с грузовиком.

По данным регионального УМВД, что дети возвращались с соревнований по футболу. Региональная прокуратура уточнила, что школьники ехали без сопровождения, так как они передвигались на микроавтобусе. В результате 8 человек пострадали, в том числе 7 детей и водитель. Их госпитализировали. При этом один ребенок скончался до приезда скорой.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика