Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 15:30

Происшествия

Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области локализован

Фото: МАХ/"МЧС Свердловской области"

Возгорание, которое возникло на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области, локализовано на площади 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить возгорание. По данным ведомства, угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует. К ликвидации пожара привлечено около 50 человек и 18 единиц техники.

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярск Свердловской области 10 мая. Сперва площадь пожара составляла 3 850 квадратных метров.

Выяснилось, что горели два складских и бытовое здания, а также два здания автосервисов и готовой продукции.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика