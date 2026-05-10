10 мая, 12:40

Политика

ВС РФ зеркально отреагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Российские войска зеркально отреагировали на нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Ответными ударами были поражены огневые позиции и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

При этом российские группировки продолжают строго соблюдать перемирие и оставаться на ранее занятых рубежах в соответствии с решением верховного главнокомандующего.

Суточные потери ВСУ в результате ответных действий составили порядка 735 военнослужащих. В зоне действия группировки войск "Севера" уничтожены до 80 солдат противника, "Запада" – до 60, "Южной" – более 60, "Центра" – свыше 290, "Востока" – до 230, "Днепра" – до 15.

Несмотря на объявленное перемирие, украинские формирования за сутки совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 6331 удар с применением БПЛА.

Зафиксировано 8 атак на позиции российских подразделений и удары по гражданским объектам в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Всего с начала действия режима прекращения огня зафиксировано 16 071 нарушение со стороны ВСУ.

Перемирие в зоне СВО по приказу Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Москва согласилась с предложением. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, договоренность была достигнута в ходе телефонных контактов РФ и США, а также при взаимодействии Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который прошел 29 апреля.

