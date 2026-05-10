10 мая, 11:43

Происшествия

Мужчина в Черкассах открыл огонь по детям, срывавшим сирень

Фото: 123RF.com/allaaramyan

Житель украинских Черкасс открыл стрельбу в сторону детей из-за сорванной сирени. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

Инцидент произошел 9 мая возле частного дома. Со слов Вовк, сначала мужчина попытался догнать детей, а затем вынес из дома пистолет и начал стрелять в их сторону.

Никто из детей не пострадал. Личность стрелявшего пока не установлена, полиция ведет розыск.

Ранее СМИ писали, что неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове. Утверждалось, что мужчина в плаще с оружием в руках бежал в сторону остановки, после чего люди начали разбегаться. По словам очевидцев, прозвучало до 6 выстрелов.

