Женщина пострадала из-за стрельбы в супермаркете Воронежа

Мужчина открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда в Воронеже, из-за чего пострадала 41-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной версии, утром 26 ноября 37-летний местный житель поссорился с продавцом, а затем выстрелил из травматического пистолета. В результате женщина получила ранение руки.

Полицейские допросили участников конфликта, а также назначили судебную экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее неизвестный выстрелил из пневматического оружия в 9-летнего ребенка во дворе дома в Туапсе. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

