Иран заявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю

Иран нанес самый мощный с начала конфликта ракетный удар по Израилю. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави в соцсети X.

По его словам, Исламская Республика направила в сторону определенных целей Израиля 30 сверхтяжелых баллистических ракет, вес которых составляет от 1 до 2 тонн. В результате атаки, как указал генерал, были нарушены и ликвидированы важные системы воздушного наблюдения.

"Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем", – заключил командующий ВКС КСИР.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

В свою очередь, армия Ирана пообещала, что Израиль будет в скором времени уничтожен. Кроме того, по мнению иранских властей, в ближайшее время в Палестине будет сформировано независимое государство, где будут представлены все религии и конфессии.

