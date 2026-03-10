Трамп считает, что операция против Ирана закончится довольно скоро

Фото: whitehouse.gov

Военная операция США и Израиля против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на республиканской конференции во Флориде, трансляция ведется на сайте Белого дома.

Трамп добавил, что не ожидал такого частого использования американских войск в свой второй президентский срок. Он назвал операцию в Иране "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц". Американские войска также атакуют иранские объекты по производству беспилотников, отметил глава Белого дома.

Кроме того, по утверждениям Трампа, бойцы США потопили уже 46 военных кораблей Ирана. Американский президент подчеркнул, что Тегеран лишился военно-морского флота. Трамп добавил, что войска США могли бы захватывать иранские корабли, однако топить их "намного веселее".

Ранее Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти, однако все же счел это обсуждение преждевременным. По мнению экспертов, ситуация вокруг Ирана может привести к тому, что цены на нефть могут вырасти до 125–160 долларов за баррель.

Президент США также заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи в качестве верховного лидера Ирана. Трамп пообещал следить за дальнейшим развитием событий в Тегеране.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.