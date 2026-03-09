Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу США.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 21 километре к северо-востоку от поселка Отобе в префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 140 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о возможных пострадавших или разрушениях также не поступало.

Ранее землетрясение произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Его магнитуда составила 5,2, балла, очаг подземных толчков залегал на глубине 212 километров. При этом информации о пострадавших и разрушениях не было.

Также землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в южной части Ирана. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.