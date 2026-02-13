Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:44

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у южных берегов Японии

Фото: depositphotos/denisismagilov

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе южного побережья Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров в Тихом океане, к востоку от острова Окинава. Угроза цунами в регионе не объявлялась, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской. Очаг при этом залегал на глубине около 10 километров.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отсутствии каких-либо повреждений городской инфраструктуры. По словам ученых, причиной землетрясения в Краснодарском крае стала разрядка напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре.

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло недалеко от Новороссийска

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика