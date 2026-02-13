01:44Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у южных берегов Японии
Фото: depositphotos/denisismagilov
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе южного побережья Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров в Тихом океане, к востоку от острова Окинава. Угроза цунами в регионе не объявлялась, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской. Очаг при этом залегал на глубине около 10 километров.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отсутствии каких-либо повреждений городской инфраструктуры. По словам ученых, причиной землетрясения в Краснодарском крае стала разрядка напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре.
