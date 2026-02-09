Форма поиска по сайту

Два землетрясения произошло на Камчатке за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

На Камчатке в течение прошедших суток произошли два афтершока магнитудой от 4,3 до 4,7. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве добавили, что повторные подземные толчки были слабыми и не ощущались населением. Однако там предупреждают о сохраняющейся в регионе повышенной активности вулканов.

Специалисты настоятельно рекомендуют туристам и местным жителям избегать сближения с опасными природными объектами.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Эпицентр располагался в 84 километрах к северо-востоку от города Лаэ с населением около 76 тысяч человек. Очаг сейсмического события залегал на значительной глубине – примерно 72 километра.

