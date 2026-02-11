Форма поиска по сайту

11 февраля, 15:19

Шоу-бизнес

Певица Деми Ловато сообщила об отмене тура в ряде городов США

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Американская певица и актриса Деми Ловато отменила тур в ряде городов США. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Артистка собиралась выступить в Шарлотте, Нэшвилле, Атланте, Лас-Вегасе и Орландо. В последнем городе концерт все равно пройдет в апреле, однако все остальные выступления в рамках тура отменены.

Ловато не стала уточнять причины отмены – по ее словам, она "переоценила свои возможности".

"Чтобы защитить свое здоровье и гарантировать вам то, что я могу выкладываться на полную на каждом шоу, мне нужно больше времени для отдыха. <...> Мне жаль сообщить вам о том, что я не смогу с вами увидеться на этом туре", – указала она.

Вместе с тем издание Page Six обратило внимание, что в прошлом месяце певица опубликовала фотографии, на которых заметно, что она похудела более чем на 20 килограммов. Фанаты предполагали, что артистка принимает "Оземпик". Сама Ловато эти слухи не комментировала.

Ранее сообщалось, что американский рэпер T. I. отменил концерты в России. Выступления должны были состояться в феврале на площадке МТС Live Холл в Москве и в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Причиной он назвал независящие от него обстоятельства.

