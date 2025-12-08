Форма поиска по сайту

08 декабря, 13:26

Американский рэпер Flo Rida выступит в России весной 2026 года

Фото: ТАСС/АР/Peter Dejong

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.) выступит весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Say Agency.

В столице артист проведет два концерта – 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене". Затем музыкант отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта. Завершится тур 14 марта на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

Сцена на московском и новосибирском шоу будет выполнена в формате 360 градусов, что обеспечит круговой обзор для зрителей, уточнили в пресс-службе.

Flo Rida родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс в штате Флорида. Первую широкую известность ему принес совместный с T-Pain сингл Low, который десять недель держался на вершине чарта Billboard Hot 100. Также артист установил рекорд по цифровым продажам.

Ранее сообщили, что американский рэпер French Montana выступит в Москве 23 апреля 2026 года на площадке VK Stadium. Музыкант получил популярность благодаря трекам Unforgettable, Stay Schemin и Wish U Well, а также был номинирован на премии Grammy и Billboard Music Awards.

