Глава МИД Ирана Арагчи опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о якобы возобновлении прямых контактов с американской стороной. Об этом он написал в соцсети X.

Об активизации прямого канала связи между Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сообщал портал Axios. Отмечалось, что Тегеран направил Вашингтону сообщения с требованием прекратить войну. В свою очередь, США отвергли требования Ирана о выплате репараций.

"Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его "работодатель" принял решение свести на нет дипломатические усилия, совершив очередную незаконную военную атаку на Иран", – сообщил Арагчи.

Он добавил, что любые утверждения о якобы активизации дипломатических каналов направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция против Ирана завершится скоро, однако не на этой неделе. По его словам, он хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Лидер США также допустил, что его визит в Китай может перенестись примерно на месяц из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт в регионе обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.