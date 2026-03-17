01:25Мэр Москвы
Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства ПВО сбили еще два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил Собянин.
Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 16 беспилотников на подлете к Москве. Массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.
Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
