Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Средства ПВО сбили еще два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил Собянин.

Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 16 беспилотников на подлете к Москве. Массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.