Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 09:40

Спорт

Гимнасток Борисову и Кононову исключили из числа участниц этапа Кубка мира в Софии

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Российские спортсменки Мария Борисова и Ева Кононова пропали из списка участниц этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в Софии с 28 по 30 марта. Это следует из материалов, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Вместо Борисовой и Кононовой страну на турнире представят Арина Ковшова и София Ильтерякова.

Ковшова является чемпионкой России в личном многоборье, а Ильтерякова – обладательницей серебра данного турнира. При этом на том же соревновании Кононова завоевала бронзу, а Борисова, которая была победительницей прошлогоднего чемпионата России, заняла четвертое место.

Борисова, помимо этого, принимала участие в международном турнире Гран-при Марбельи, который проходил в Испании с 21 по 22 марта. Гимнастка, выступившая в нейтральном статусе, заняла девятое место в многоборье. При этом в упражнениях с обручем она завоевала бронзу, а с лентой – серебро.

Ранее спортсменка из Москвы Анна Калмыкова завоевала серебро на втором этапе Кубка мира "AGF Trophy 2026" в Баку. Представительница гимнастического клуба "Динамо-Москва" набрала 13,366 балла в вольных упражнениях. Турнир имеет квалификационный статус: по итогам серии этого соревнования лучшие гимнасты в каждом упражнении отберутся на чемпионат мира в октябре.

спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика