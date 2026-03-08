Спортсменка из Москвы завоевала медаль Кубка мира по гимнастике

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Московская спортсменка Анна Калмыкова завоевала серебро на втором этапе Кубка мира "AGF Trophy 2026" в Баку, сообщило Агентство "Москва".

Представительница гимнастического клуба "Динамо-Москва" набрала 13,366 балла в вольных упражнениях, что принесло ей второе место.

Соревнования на отдельных снарядах завершатся в Азербайджане 8 марта. Турнир имеет квалификационный статус: по итогам серии Кубков мира лучшие гимнасты в каждом упражнении отберутся на чемпионат мира в октябре.

