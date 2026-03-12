Форма поиска по сайту

12 марта, 05:26

Общество
"Известия": Минстрой запретит неквалифицированным лифтовым компаниям работу в ЖКХ

В России могут запретить работу неквалифицированным лифтовым компаниям в ЖКХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские власти собираются создать реестр проверенных фирм, которые доказали способность обслуживать лифты в многоквартирных домах (МКД). Остальным организациям будет запрещено работать в этой сфере, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления Минстроя РФ.

Инициатива может вступить в силу с сентября 2026 года. Как рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в настоящее время обслуживание и ремонт лифтов зачастую сводится к подписыванию липовых актов, при этом подъемники в МКД все быстрее выходят из строя.

Минстрой сформирует реестр специализированных лифтовых организаций, куда не будут включены недобросовестные фирмы. Затем управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники смогут выбрать желаемого подрядчика из установленного перечня. При включении в список Минстрой будет проверять наличие квалифицированного персонала в организации, а также материально-техническую базу.

Между тем эксперты считают, что ужесточение требований к лифтовым организациям повлечет за собой уход с рынка небольших компаний и спровоцирует волну слияний и поглощений. Кроме того, могут вырасти цены на услуги лифтовых компаний.

В Москве специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. С начала реализации программы обновления лифтового хозяйства в столичных жилых домах установили уже свыше 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5,5 тысячи подъемников во всех округах.

"Новости дня": почти 6 тысяч лифтов заменят в Москве в 2026 году

