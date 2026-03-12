Россия передаст Ирану через Азербайджан 13 тонн медикаментов

Фото: 123RF.соm/alexis84

Россия направит в Азербайджан 13 тонн медикаментов для последующей передачи Ирану, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, доставка организована в связи с указанием Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Спецборт МЧС доставит медикаменты в качестве гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова использовать все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки.