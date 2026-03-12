12 марта, 11:30Политика
Россия передаст Ирану через Азербайджан 13 тонн медикаментов
Фото: 123RF.соm/alexis84
Россия направит в Азербайджан 13 тонн медикаментов для последующей передачи Ирану, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, доставка организована в связи с указанием Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Спецборт МЧС доставит медикаменты в качестве гуманитарной помощи.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.
На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова использовать все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки.
