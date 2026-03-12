Форма поиска по сайту

12 марта, 12:45

В Москве женщину приговорили к 3,5 года тюрьмы за сбор средств на квадрокоптер для ВСУ

Фото: depositphotos/belchonock

Хорошёвский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима женщину, которая хотела собрать деньги для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что обвиняемая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) объявление о сборе средств, которые она намеревалась потратить на покупку квадрокоптера для украинской армии.

Женщину признали виновной в публичных призывах к действиям, которые подрывают безопасность государства. После оглашения приговора ее взяли под стражу в здании суда.

Помимо тюремного срока, осужденной также на 3 года запрещено становиться администратором сайтов.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что шестеро граждан Украины заочно признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. Суд установил, что в период с марта по май 2022 года они, находясь на территории Харьковской области, наносили российским военнослужащим множественные ранения.

Кроме того, силовики применяли физическое насилие и стреляли из ручного стрелкового оружия. В результате действий осужденных скончались несколько пленных, другие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Брянск

