Дегтярев заявил о подготовке иска в суд Швейцарии о допуске хоккеистов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минспорта и Федерация хоккея России (ФХР) обсудили подачу иска в суд Швейцарии по вопросу допуска российских хоккеистов до международных соревнований. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Рассчитываем на положительное решение. Ждем имплементации документов от Международной федерации хоккея", – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг также считает, что стоит рассчитывать на положительное решение. По его словам, все идет к тому, что сборная будет выступать на чемпионате мира и других турнирах под флагом и гимном.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал, что Россия перестала быть хоккейной державой. Так он прокомментировал недопуск российской сборной до участия в зимних Олимпийских играх, которые прошли в Италии.

Позже он уточнил, что назвал РФ "не очень-то хоккейной державой", так как в настоящее время страна не может повлиять на принятие решений в международном пространстве.

При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркивали, что у российских спортсменов должно быть право на участие во всех дисциплинах.