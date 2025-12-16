Фетисов объяснил, почему Россия "не очень-то хоккейная держава"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Депутат Госдумы, советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов заявил RTVI, что назвал Россию "не очень-то хоккейной державой" по причине того, что страна в настоящее время не может повлиять на принятие решений в международном пространстве.

Он напомнил, что недавно российские дзюдоисты смогли добиться от международной арены решения в свою пользу.

"Если б у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы по-другому могли бы себя позиционировать", – подчеркнул Фетисов.

При этом он указал, что российские спортсмены уже играют в НХЛ, а розыгрыш Кубка Гагарина стал более интересным.

Международная федерация хоккея (IIHF) в июне этого года утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В результате вместо сборной России выступит команда Франции.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявляли, что у российских спортсменов должно быть право на участие во всех дисциплинах. Комитет также напомнил, что отстранение сборной РФ по хоккею от международных турниров началось еще в 2022 году и юридически не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

