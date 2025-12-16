Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 12:11

Спорт

Фетисов объяснил, почему Россия "не очень-то хоккейная держава"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Депутат Госдумы, советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов заявил RTVI, что назвал Россию "не очень-то хоккейной державой" по причине того, что страна в настоящее время не может повлиять на принятие решений в международном пространстве.

Он напомнил, что недавно российские дзюдоисты смогли добиться от международной арены решения в свою пользу.

"Если б у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы по-другому могли бы себя позиционировать", – подчеркнул Фетисов.

При этом он указал, что российские спортсмены уже играют в НХЛ, а розыгрыш Кубка Гагарина стал более интересным.

Международная федерация хоккея (IIHF) в июне этого года утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В результате вместо сборной России выступит команда Франции.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявляли, что у российских спортсменов должно быть право на участие во всех дисциплинах. Комитет также напомнил, что отстранение сборной РФ по хоккею от международных турниров началось еще в 2022 году и юридически не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

Читайте также


спорт

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика