27 ноября, 10:56

Спорт

Россияне смогут выступать на международных турнирах по дзюдо под флагом страны

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, сообщила пресс-служба организации.

Помимо флага, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет 28–30 ноября.

Данное решение подтверждает роль IJF как глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому и прозрачному управлению, говорится в сообщении.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус россиянам Руслану Дьяченко и Виктории Шишкиной. Дьяченко является шестикратным чемпионом первенства России по ВМХ, а Шишкина – четырехкратной чемпионкой первенства России на шоссе и трехкратной чемпионкой первенства на треке.

В свою очередь, Международная федерация конного спорта (FEI) допустила спортсменов из России и Белоруссии до командных турниров. Решение вступит в силу с 2026 года.

Французский спортсмен предложил помощь в возвращении россиян на международную арену

спорт

