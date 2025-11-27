27 ноября, 10:56Спорт
Россияне смогут выступать на международных турнирах по дзюдо под флагом страны
Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин
Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, сообщила пресс-служба организации.
Помимо флага, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет 28–30 ноября.
Данное решение подтверждает роль IJF как глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому и прозрачному управлению, говорится в сообщении.
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус россиянам Руслану Дьяченко и Виктории Шишкиной. Дьяченко является шестикратным чемпионом первенства России по ВМХ, а Шишкина – четырехкратной чемпионкой первенства России на шоссе и трехкратной чемпионкой первенства на треке.
В свою очередь, Международная федерация конного спорта (FEI) допустила спортсменов из России и Белоруссии до командных турниров. Решение вступит в силу с 2026 года.
Французский спортсмен предложил помощь в возвращении россиян на международную арену