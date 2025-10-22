Гимнаст Хасимото обрадовался возвращению россиян на международную арену

Фото: ТАСС/АР/Dita Alangkara

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото обрадовался возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Об этом японский гимнаст заявил ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проводится в Джакарте. Финал по многоборью у мужчин состоялся 22 октября, в остальных видах спорта финальные состязания пройдут 24–25 октября.

В финале ЧМ россиянин Даниел Маринов, выступивший в нейтральном статусе, занял 7-е место, а Хасимото стал победителем соревнований.

"Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня (22 октября 2025 года. – Прим. ред.) выступил", – рассказал японский спортсмен.

Сам Маринов отметил, что Хасимото хорошо к нему относится, "как будто ничего не бывало".

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований.

На это решение Олимпийский комитет России (ОКР) и лыжные федерации начали подготовку апелляций. Жалобы будут поданы в кратчайшие сроки, заверил глава Минспорта Михаил Дегтярев.