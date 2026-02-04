Форма поиска по сайту

Политика

В Белом доме заявили, что Трамп не удивлен ударом РФ в ответ на атаки Украины

Фото: depositphotos/tupungato

Президент США Дональд Трамп не был удивлен ответными ударами России по объектам на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, она обсуждала последние события с Трампом утром 3 февраля. Его реакцией якобы стало заявление: "К сожалению, не удивлен".

При этом она возложила ответственность за эскалацию конфликта на предшественника Трампа – Джо Байдена, назвав его внешнюю политику "слабостью и некомпетентностью".

Ливитт добавила, что американский лидер продолжит активно заниматься дипломатией, чтобы завершить украинский кризис.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, которые Киев использует в военных целях.

В ведомстве подчеркнули, что операция была проведена в ночь на 3 февраля в ответ на атаки киевского режима по российским гражданским объектам.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

