02:58Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не удивлен ударом РФ в ответ на атаки Украины
Фото: depositphotos/tupungato
Президент США Дональд Трамп не был удивлен ответными ударами России по объектам на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, она обсуждала последние события с Трампом утром 3 февраля. Его реакцией якобы стало заявление: "К сожалению, не удивлен".
При этом она возложила ответственность за эскалацию конфликта на предшественника Трампа – Джо Байдена, назвав его внешнюю политику "слабостью и некомпетентностью".
Ливитт добавила, что американский лидер продолжит активно заниматься дипломатией, чтобы завершить украинский кризис.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, которые Киев использует в военных целях.
В ведомстве подчеркнули, что операция была проведена в ночь на 3 февраля в ответ на атаки киевского режима по российским гражданским объектам.