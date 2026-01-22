ВС РФ ударили по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Российские военнослужащие ударили беспилотниками "Герань" по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, транспортный объект используется Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее армия России поразила формирования бригады спецназначения "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена), склад хранения барражирующих припасов, места подготовки и запуска БПЛА, а также объекты энергетики, используемые в интересах противника.

До этого российские бойцы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, энергетическим и транспортным объектам. Это стало ответом на террористические атаки Киева.