Спецпроект "Театральный сезон" откроется в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спецпроект "Театральный сезон", который продлится всю весну, откроется в проекте "Активный гражданин". Его запустят совместно со столичным департаментом культуры и сервисом "Мосбилет". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время для "активных граждан" открыта серия голосований, посвященная трем известным культурным пространствам. В частности, в одном из опросов пользователей приглашают поделиться мнением о Театре на Юго-Западе.

В этом учреждении впервые появились актерские батлы – поединки-импровизации, где артисты выходят на сцену и разыгрывают ситуации по заданиям зрителей. В арт-кафе актерами могут стать сами посетители.

Участники другого голосования смогут познакомиться с героями популярных спектаклей Московского академического театра сатиры. "Активным гражданам" предложат назвать героя классической комедии. На выбор – пять известных персонажей с разными судьбами.

В ходе третьего опроса жители Москвы узнают интересные факты о постановках Московского еврейского театра "Шалом". Участникам голосования предложат выбрать одного из пяти героев, чья история вызывает наибольший внутренний отклик.

Все три опроса доступны в мини-приложении "Активного гражданина" в мессенджере MAX. Среди всех пользователей сервиса, которые примут участие в голосованиях в течение трех недель, разыграют баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Тысячу победителей определят с помощью специальной программы для случайного выбора. Они получат по 100 городских баллов, которые смогут потратить на товары и услуги организаций – партнеров программы.

Ранее в столичном театре Школы драматического искусства представили репертуар на ближайшие месяцы. Москвичам и туристам покажут постановки по классическим и современным произведениям. Например, в марте, апреле и мае можно посмотреть спектакли "Строитель Сольнес", "Белые ночи" и "Зависть".