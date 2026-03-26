26 марта, 21:18

Мужчина с ножом напал на сотрудницу АЗС под Калининградом

Фото: телеграм-канал "МВД 39"

20-летний мужчина с ножом напал на сотрудницу АЗС в городе Балтийске, заявило УМВД РФ по Калининградской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, ЧП произошло на автозаправочной станции на Калининградском шоссе. Житель Гурьевского района зашел в кассу АЗС и стал наносить женщине удары ножом.

После случившегося в дежурную часть МВД поступило сообщение. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ведомстве добавили, что сейчас женщина находится в реанимации. А злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

В МВД добавили, что материалы проверки передали СУ СК РФ по Калининградской области для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что 51-летний житель Подмосковья убил своего 46-летнего знакомого. ЧП произошло из-за конфликта на фоне алкогольного опьянения. Мужчина нанес оппоненту удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте. После произошедшего злоумышленник самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. В результате мужчина был арестован судом.

