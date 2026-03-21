СК задержал еще двух курьеров мошенников по делу об убийстве женщины в Москве

Еще два курьера мошенников задержаны по делу об убийстве женщины в Москве, сообщил СК РФ.

По данным ведомства, задержанные – молодые люди 2005 и 2007 годов рождения. Следствие считает, что они по заданию организаторов выполняли функции курьеров и передали часть имущества, похищенного из квартиры, другим соучастникам преступления.

В настоящее время подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета, где с ними проводятся необходимые следственные действия.

Один из задержанных в ходе допроса признал вину и подтвердил, что выполнял роль курьера. По его словам, он под влиянием куратора забрал посылку с ювелирными изделиями и золотыми монетами, после чего они переупаковали содержимое и передали его другому человеку.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях, чтобы вскрыть сейф.

В тот момент там находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она сообщила возвращавшейся домой матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. Вечером 15 марта он был задержан на Нижегородском шоссе. Позже подозреваемого арестовали.

17-го числа задержали соучастницу Секача задержали . По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, а позже подобрала похищенные деньги и драгоценности, выброшенные из окна, и передавала их курьеру.

Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он тоже был задержан и стал третьим фигурантом уголовного дела.

Также суд арестовал соучастницу футболиста, она обвиняется в разбое и частично признала вину. Следователи продолжают устанавливать организаторов и других причастных.