16 марта, 18:58

Арестован футболист Секач, обвиняемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Суд арестовал футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом сам спортсмен на заседании просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации ГСУ СК России по Москве, 14 марта злоумышленник под руководством телефонных мошенников вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами. Он пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре и начал вскрывать сейф, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей.

В квартире находилась 16-летняя девушка, которая тоже была введена в заблуждение мошенниками. Когда мужчина вскрывал сейф, она выбежала на улицу, чтобы задержать мать, возвращавшуюся домой. Девочка сказала ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, узнав о происходящем, поднялась в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Мужчина потребовал назвать код от сейфа, после чего напал на женщину, нанес ей удары руками, а также ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.

В итоге с помощью инструментов злоумышленник вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. По указанию аферистов он выкинул похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления.

Вечером 15 марта его задержали на Нижегородском шоссе. Позже ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и о разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

