Следователи в Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по городу в MAX.

По данным СК, в январе 1999 года фигурант находился вблизи жилого дома на улице Грекова. Там он под надуманным предлогом принудил девочку пройти с ним в подвал, где изнасиловал ребенка. Впоследствии фигурант, чтобы скрыть совершенные преступления, отвел девочку в заброшенный дом и убил.

На первоначальном этапе следствия личность подозреваемого установить не удалось. Однако в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы дела и тщательно изучены доказательства. В результате был выявлен мужской генотип, позволивший установить личность подозреваемого.

Выяснилось, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, отбывающему наказание за убийство. Фигуранта доставили в Москву, где в ходе допроса он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в столице раскрыли убийство 32-летней давности. В августе 1993 года в квартире дома на Новопесчаной улице двое мужчин выпивали спиртные напитки с собственником жилья, когда между ними произошел конфликт.

Во время ссоры один из гостей несколько раз ударил пепельницей по голове хозяина квартиры, связал, украл видеомагнитофон и скрылся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.