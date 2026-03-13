Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 17:59

Происшествия

В Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году

Фото: MAX/"Столичный СК"

Следователи в Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по городу в MAX.

По данным СК, в январе 1999 года фигурант находился вблизи жилого дома на улице Грекова. Там он под надуманным предлогом принудил девочку пройти с ним в подвал, где изнасиловал ребенка. Впоследствии фигурант, чтобы скрыть совершенные преступления, отвел девочку в заброшенный дом и убил.

На первоначальном этапе следствия личность подозреваемого установить не удалось. Однако в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы дела и тщательно изучены доказательства. В результате был выявлен мужской генотип, позволивший установить личность подозреваемого.

Выяснилось, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, отбывающему наказание за убийство. Фигуранта доставили в Москву, где в ходе допроса он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в столице раскрыли убийство 32-летней давности. В августе 1993 года в квартире дома на Новопесчаной улице двое мужчин выпивали спиртные напитки с собственником жилья, когда между ними произошел конфликт.

Во время ссоры один из гостей несколько раз ударил пепельницей по голове хозяина квартиры, связал, украл видеомагнитофон и скрылся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика