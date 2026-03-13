В Москве раскрыто убийство 32-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в августе 1993 года в квартире дома на Новопесчаной улице двое мужчин выпивали спиртные напитки с собственником жилья. Между ними произошел конфликт.

Во время ссоры один из гостей несколько раз ударил пепельницей по голове хозяина квартиры. Затем нападавший связал потерпевшего, украл его видеомагнитофон и скрылся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако следователи продолжали свою работу. Благодаря судебным экспертизам и анализу баз данных правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый мужчина. Его задержали в Крыму.

Оказалось, что украденный видеомагнитофон злоумышленник продал, а вырученные от сделки средства потратил. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в столице будет осужден мужчина, который причастен к убийству "вора в законе". Инцидент произошел 25 апреля 2005 года в ресторане "Желтая Субмарина", который находится в 1-м Тверском-Ямском переулке.

По версии следствия, в ресторан проникли 4 вооруженных мужчин, которые выстрелили в сидевшего за столом Вахтанга Кардаву. После они скрылись с места происшествия. Один из нападавших был задержан после повторного анализа материалов уголовного дела.

Оказалось, что мужчина вклеил свое фото в чужой паспорт и 20 лет жил под чужим именем. Ему было предъявлено обвинение в убийстве трех лиц, незаконном обороте огнестрельного оружия и использовании заведомо поддельного паспорта гражданина. Дело его соучастников выделено в отдельное производство.