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30 апреля, 13:18

Происшествия

В Тольятти мужчину осудили за убийство 20-летней давности

Фото: 123RF/sergeynaumov

Центральный районный суд Тольятти приговорил 43-летнего жителя к колонии за убийство подруги и ее матери, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщила на своем сайте прокуратура Самарской области.

Уточняется, что 7 января 2003 года мужчина выпивал с подругой у нее дома. Позже он напал на девушку и ее 80-летнюю мать, нанес множественные удары ножом, а затем задушил их. Злоумышленник не нашел в квартире ничего ценного и скрылся. Убитых нашли в тот же день соседи.

По информации прокуратуры, суд признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Ясном проезде. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертве удар ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

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