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28 апреля, 14:47

Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подозреваемый в убийстве девушки на северо-востоке Москвы задержан, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по столице.

Следователи выяснили, что трагедия произошла в одной из квартир жилого дома в Ясном проезде. Фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент начал конфликт с девушкой, уверены в СК. Затем подозреваемый нанес ей удар ножом в область сердца, а потом скинул тело из окна. От полученных травм девушка умерла.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Несмотря на то что фигурант скрылся с места происшествия, правоохранители смогли задержать его в кратчайшие сроки.

Тело девушки с ножевым ранением в области сердца нашли у жилого дома в Южном Медведкове 28 апреля. После этого следователи организовали доследственную проверку.
 
Ранее в Москве 50-летний мужчина ударил своего знакомого ножом в область сердца. Инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков в квартире дома на Домостроительной улице. Пострадавший мужчина 1992 года рождения был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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происшествия

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