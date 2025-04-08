На западе Москвы мужчина ударил знакомого ножом в сердце

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире дома на улице Домостроительной на западе Москвы 50-летний мужчина ударил знакомого ножом в область сердца, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удар ножом, причинив колото-резаное ранение грудной клетки и сердца", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший 1992 года рождения был госпитализирован.

В прокуратуре уточнили, что материалы по данному делу были переданы в территориальный орган СК для процессуальной оценки действий злоумышленника по статье "Покушение на убийство".

Ранее мужчина ударил ножом свою жену в лифте дома на улице Норильской в Лосиноостровском районе Москвы. После инцидента женщина была госпитализирована, но она скончалась в больнице. В отношении москвича возбуждено уголовное дело об убийстве.

