Мужчина напал с "розочкой" на продавщицу магазина в Омске

Фото: телеграм-канал "Новости Омска"

В Омске местный житель напал с разбитой бутылкой на продавщицу супермаркета, сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Серова. Мужчина зашел в супермаркет и направился к полкам с алкогольной продукцией, откуда взял бутылку пива. Затем он разбил ее и начал угрожать сотруднице.

На помощь женщине пришла старший продавец, которая несколько раз ударила злоумышленника ящиком и шваброй. В этот момент продавщица на кассе вызвала охрану с помощью тревожной кнопки. Нападавший успел порезать сотруднице супермаркета руку. В УМВД уточнили, что она сейчас находится в больнице.

Злоумышленник в ходе допроса объяснить свои действия не смог. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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