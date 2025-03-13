Вооруженный мужчина пришел в больницу в Иркутске

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Правоохранители начали проверку после посещения вооруженным мужчиной Шелеховской больницы в Иркутске, передает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 8 марта. В Сети распространилось видео, на котором мужчина ходит по отделению медучреждения с оружием в руках. Предварительно, он искал врача.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Правоохранители уже установили личность злоумышленника и изъяли его оружие, которое направили на экспертизу.

В ведомстве заявили, что по результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее на Сахалине было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который в нетрезвом виде зашел в детский сад и начал угрожать воспитателям ножом. Мужчина пришел за своим сыном, но начал вести себя неадекватно.

При задержании он попытался оказать сопротивление полиции. В ходе расследования выяснилось, что 36-летний житель Сахалинской области уже был судим.