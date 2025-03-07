Житель Приморья открыл стрельбу с балкона в сторону шпица

Фото: depositphotos/DmitryPoch

В Дальнереченске Приморского края мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел утром в пятницу, 7 марта. Мужчина вышел на балкон своей квартиры и выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в сторону собаки, которая в этот момент гуляла рядом со своим хозяином. После того как тот сделал замечание, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Стрелявший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге в Мытищах. Информация о стрельбе на Олимпийском проспекте поступила сотрудникам полиции утром 3 марта. Когда они приехали на место происшествия, выяснили, что между двумя автомобилистами возник конфликт, который перерос в драку.

До этого конфликт с дракой произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте Москвы. По словам очевидцев, в кафе зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В момент конфликта официанты начали прятать посетителей под столами, некоторые выбежали на улицу.