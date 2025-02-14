Драка произошла в кафе на Кутузовском проспекте Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Конфликт с дракой произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте Москвы. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, в кафе зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В момент конфликта официанты начали прятать посетителей под столами, некоторые выбежали на улицу.

Изначально сообщалось о звуках стрельбы в кафе, однако сотрудники полиции опровергли эту информацию. Как сообщил Москве 24 менеджер заведения, конфликт произошел между двумя постояльцами кафе, которые "потолкались две минуты и разошлись".

В данный момент заведение работает в обычном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что скрипач Большого театра Рустам Салейманов спровоцировал драку в московском кафе. Инцидент произошел 2 февраля в кафе "Пати хард" в районе Дорогомилово. Салейманов вышел на улицу, вернувшись, он якобы перепутал кабинку и оказался в компании других посетителей. Это привело к конфликту, переросшему в потасовку.

Еще один инцидент произошел в Сочи, где полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта блогера. Концерт был отменен из-за сообщения о минировании.