Полиция задержала 20 человек после беспорядков из-за отмены концерта в Сочи

Фото: телеграм-канал Baza

В Сочи полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта блогера. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка. Концерт был отменен из-за сообщения о минировании концертной площадки, уточнили в пресс-службе.

"Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обследовали территорию, опасных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.

Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали беспорядки, после чего на место прибыли два наряда ППСП. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Предварительно, пострадавших нет.

В октябре 2024 года в Сочи 23 человека были доставлены в отдел полиции после массовой драки. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, причиной которого стала девушка. В результате драки пострадал 17-летний местный житель. Он отказался от получения медпомощи и написания заявления в полицию.